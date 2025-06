Due maestre d’asilo indagate | Strattoni e insulti razzisti ai bimbi Ci sono i video

Un’indagine scioccante scuote il mondo dell’istruzione: due maestre di un asilo di Asti sono sospettate di aver maltrattato e umiliato bambini con insulti razzisti, come dimostrano i video in possesso delle autorità. Un quadro agghiacciante di vessazioni e offese, che mette in discussione le pratiche educative di un ambiente di cura e crescita. La scoperta segna un importante passo verso la tutela dei più piccoli e il rispetto dei loro diritti.

Maltrattamenti, umiliazioni e offese a sfondo razzista. È lo scenario agghiacciante emerso dalle indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Asti all'interno dell'asilo paritario L'Albero dei Ragazzi. Due maestre sono state sospese dall'attività per dodici mesi con un provvedimento cautelare del Tribunale, su richiesta della procura. Le accuse sono pesanti: maltrattamenti sui minori, vessazioni quotidiane, linguaggio discriminatorio e, in alcuni casi, perfino furti di cibo destinato ai bambini.

