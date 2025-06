Due italiani arrestati al Cairo | erano partiti da Torino per partecipare alla marcia per Gaza

Due italiani partiti da Torino per partecipare alla marcia per Gaza sono stati arrestati al Cairo, scuotendo l’attenzione internazionale. Gli studenti della Holden, parte di un gruppo con tende e bandiere palestinesi in Piazza Castello dal 19 maggio, ora si trovano in una delicata fase di valutazione. Il ministro Tajani assicura: "Monitoriamo la situazione", promettendo attenzione e azione per garantire la loro sicurezza e i diritti umani coinvolti.

I due studenti della Holden fanno parte del gruppo che dal 19 maggio staziona con tende e bandiere palestinese in Piazza Castello. Tajani: "Monitoriamo la situazione".

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, studenti della Scuola Holden di 25 e 21 anni, erano partiti l'11 giugno da Torino per raggiungere Milano e volare fino al Cairo, in Egitto. Il 12 giugno dovevano aderire alla Global March to Gaza, una marcia partecipata Vai su Facebook

