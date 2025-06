Due famosi cuccioli di cane dell'Era Glaciale non erano esattamente cani

Scopriamo insieme un affascinante capitolo dell'antichità: due enigmatici cuccioli scoperti nel permafrost siberiano, inizialmente considerati cani antichi, si sono rivelati in realtà lupi. Il loro ultimo pasto? Carne di rinoceronte lanoso, probabilmente catturata dai genitori. Questa scoperta rivoluziona la nostra comprensione delle relazioni tra uomini e animali nell'era glaciale, aprendo nuove prospettive sulla storia evolutiva dei nostri fedeli amici a quattro zampe. Continua a leggere.

Due cuccioli ritrovati nel permafrost siberiano e inizialmente identificati come antichi cani erano in realtà lupi. Il loro ultimo pasto includeva anche carne di rinoceronte lanoso, con tutta probabilità abbattuto dai genitori.

