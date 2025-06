due bambini di gaza con ferite da guerra accolti al meyer

Due bambini di Gaza con ferite da guerra trovano rifugio e cura all'Ospedale Meyer di Firenze, simbolo di speranza e solidarietà in un momento di grande difficoltà. Arrivati nella notte, sono stati accolti con immediata attenzione, pronti a ricevere le cure necessarie per ricominciare a sorridere. La loro storia ci ricorda che anche nei momenti più bui, il calore umano può fare la differenza. Una bambina di sei anni, accompagnata dal nonno, ha...

Firenze, 12 giugno 2025 - Accolti all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze due bambini originari di Gaza, arrivati nel cuore della notte ed entrambi con ferite di guerra. Accompagnati da familiari e fratellini, si spiega in una nota, i due piccoli sono stati accolti nella rianimazione per una valutazione iniziale e presto i medici li sposteranno nei reparti più adatti a curare i loro problemi. Una bambina di sei anni, accompagnata dal nonno, ha riportato un politrauma: a preoccupare i medici è il trauma cranico che richiederà una valutazione neurochirurgica. Il secondo bambino, di nove anni, è rimasto coinvolto nello scoppio di una bomba: ha purtroppo già subito in patria un'amputazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it