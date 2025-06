Due attivisti italiani fermati all’aeroporto del Cairo Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini partiti da Torino per la Global March to Gaza

Due giovani italiani, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, si sono trovati al centro di una vicenda delicata all’aeroporto del Cairo mentre tentavano di partecipare alla Global March to Gaza. Partiti da Torino con l’obiettivo di unire solidarietà e azione per il popolo palestinese, ora rischiano di vedere sfumare il loro impegno. La loro storia mette in evidenza le sfide di chi si batte per cause umanitarie in contesti complessi, e la loro determinazione resta un esempio potente di volontà e coraggio.

Due studenti italiani, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, sono stati fermati e sono al momento trattenuti all’interno dell’aereoporto de Il Cairo. I ragazzi, rispettivamente di 25 e 21 anni erano partiti da Torino per partecipare alla Global March to Gaza, l’iniziativa internazionale di solidarietà per la Palestina che si propone di raggiungere il valico di Rafah. Secondo quanto si apprende dai canali social di Andrea Usala, la sua compagna di viaggi sarebbe già sta rimpatriata mentre lui sarebbe ancora trattenuto dalle autorità egiziane. Le storie su Instagram pubblicate da Andrea Usala (@useinbonnot) subito dopo il fermo «Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare». 🔗 Leggi su Open.online

Una marcia di speranza e solidarietà si è trasformata in un'ingiustificata retata: 232 attivisti, tra cui 200 italiani, sono stati fermati e deportati mentre cercavano di raggiungere Rafah per portare aiuto a Gaza.

