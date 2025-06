Due anni senza il Presidente Silvio Berlusconi la nota di Celano FI

un’icona che ha plasmato la storia politica italiana, lasciando un’eredità di coraggio e visione. La sua assenza si avverte, ma il suo spirito vive in ogni iniziativa, in ogni battaglia per il progresso e la libertà. In questo percorso, Forza Italia si mantiene fedele ai principi del suo leader, continuando a scrivere nuove pagine di speranza e rinnovamento, perché Berlusconi non è solo un passato, ma una guida per il futuro.

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, ma il suo pensiero, la sua visione politica e il suo straordinario carisma continuano a guidare l’azione di Forza Italia, anche nella nostra provincia. Berlusconi non è stato soltanto il fondatore del nostro movimento: è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Due anni senza il Presidente Silvio Berlusconi, la nota di Celano (FI)

In questa notizia si parla di: berlusconi - anni - presidente - silvio

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi festeggiano ben 25 anni insieme (e si amano come il primo giorno) - Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi celebrano 25 anni d'amore, un esempio raro di equilibrio e discrezione nel mondo dello spettacolo.

Il 12 giugno 2023 si spegneva Silvio Berlusconi, a 86 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano. A due anni dalla sua morte, la figura del leader di Forza Italia — imprenditore, fondatore di Mediaset, quattro volte presidente del Consiglio — continua a segnare Vai su Facebook

Due anni senza Silvio Berlusconi. Il suo esempio guida ancora il nostro impegno. Oggi, a due anni dalla scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, il suo ricordo resta profondamente vivo in tutti noi. Vai su X

Due anni senza il Presidente Silvio Berlusconi, la nota di Celano (FI); Due anni senza il Presidente Silvio Berlusconi: il suo insegnamento nel calcio; Berlusconi, oggi ad Arcore la commemorazione a 2 anni dalla morte.

Silvio Berlusconi, Meloni: "La sua eredità vive nelle nostre battaglie" Si legge su msn.com: A due anni esatti dalla sua morte, la politica italiana decide di ricordare uno dei suoi più grandi protagonisti ...