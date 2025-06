Due anni senza Berlusconi Il ricordo di Gianni Letta | Sapeva parlare alla gente

un'eredità complessa e duratura, capace di plasmare il panorama politico italiano e di influenzare la nostra cultura. Se da un lato il suo stile unico di comunicazione ha definito un'epoca, dall'altro il vuoto lasciato si fa sentire ancora oggi, evidenziando quanto Berlusconi sia stato più di un semplice leader: un simbolo di un’Italia che ancora oggi cerca di trovare il proprio equilibrio. È impossibile dimenticare il suo impatto; il suo ricordo rimane vivo, come un capitolo indelebile della storia recente del nostro Paese.

Caro direttore, Il dopo Berlusconi non è mai iniziato. A due anni dalla morte, la realtà è questa. Il quattro volte presidente del Consiglio ha lasciato un vuoto che nessuno ha mai colmato. Né in politica, né nei media, né nell'immaginario collettivo. Il suo mondo era fatto di visione personale e sintesi politica ed ha lasciato il segno, piaccia o no. L'eredità berlusconiana si respira ancora ed è tuttora il motore che manda avanti il partito. È un'eredità distribuita, fatta di intuizioni che oggi sembrano normali, ma che allora erano rotture: l'idea di un centro politico che non fosse solo luogo geometrico ma forza propulsiva; «l'intuizione di parlare alla gente con un linguaggio che scavalcava le élite e rompeva gli schemi del politichese» come ricorda sempre Gianni Letta.