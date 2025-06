dua lipa e callum turner si sposano la conferma ufficiale della cantante

Dua Lipa e Callum Turner si preparano a scrivere il loro capitolo più importante: il matrimonio. La cantante ha confermato ufficialmente la loro unione in un’intervista, rivelando di essere innamoratissima del modello e attore. Dopo numerosi segnali durante il Met Gala 2025 e un’intensa complicità sul red carpet, ora l’amore tra i due sembra destinato a diventare una splendida realtà. E il futuro promette favole...

Dua Lipa e Callum Turner si sposano, la conferma ufficiale è arrivata dalla cantante che nel corso di un’intervista si è detta innamoratissima del modello e attore. Dua Lipa e Callum Turner si sposano. Nel corso del Met Gala 2025 in tanti avevano parlato di un possibile fidanzamento fra Dua Lipa e Callum Turner. I due innamorati avevano sfilato sul red carpet, scambiandosi sguardi complici e sorrisi. Il feeling non era passato inosservato così come l’anello di diamante indossato sull’anulare sinistro dall’artista. Settimane dopo a confermare il matrimonio è stata proprio Dua Lipa nel corso di un’intervista rilasciata a British Vogue. 🔗 Leggi su Dilei.it