Dua Lipa e Callum Turner si sposano la cantante conferma il fidanzamento ufficiale | È emozionante

L’aria di romantico entusiasmo avvolge il mondo dello spettacolo: Dua Lipa e Callum Turner, la coppia più affascinante del momento, si preparano al grande passo. Dopo mesi di sguardi complici e momenti condivisi, la cantante ha ufficializzato il fidanzamento, lasciando tutti a bocca aperta. La loro storia, divenuta simbolo di eleganza e complicità, continua a scrivere emozionanti capitoli. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa unione da sogno.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano. La cantante ha confermato il fidanzamento ufficiale con l'attore e modello. La loro storia d'amore è iniziata nel gennaio 2024, mentre lo scorso maggio sono apparsi in pubblico come coppia in occasione del Met Gala. 🔗 Leggi su Fanpage.it