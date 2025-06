Dribbling muscoli e tanta corsa | ecco perché l' Inter punta su Bonny

L'Inter punta forte su Ange-Yoan Bonny, il talento francese che combina dribbling, muscoli e corsa irresistibili. Con Cristian Chivu già al timone al Parma, l'attacco nerazzurro si arricchisce di una promessa pronta a esplodere. Ma cosa rende Bonny così speciale? Scopriamo insieme i motivi che spingono l'Inter a scommettere su questo giovane di grande prospettiva.

Ange-Yoan Bonny √® il nome principale per l'attacco dell'Inter. Cristian Chivu l'ha gi√† allenato al Parma e, sotto la sua guida, pu√≤ sbocciare definitivamente. Scopriamo perch√© i nerazzurri vogliono puntare sul francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Dribbling, muscoli e tanta corsa: ecco perch√© l'Inter punta su Bonny

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

