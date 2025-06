Drammatico incidente a Spoltore | furgoncino si schianta pensionato 83enne muore

Un tragico incidente scuote Spoltore: un furgoncino si schianta a causa di un malore improvviso, costando la vita a Armando Gobeo, 83 anni e volto amato in paese. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra amici e familiari, mentre le indagini cercano di chiarire l'accaduto. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale.

Pescara - Un malore improvviso alla guida avrebbe causato lo schianto di un furgoncino su via Pescarina, con conseguenze fatali per un volto noto in paese. Oggi, mercoled√¨ 11 giugno 2025, un drammatico episodio si √® consumato a Spoltore: un uomo di 83 anni, Armando?Gobeo, noto gestore del forno a legna da Maria, ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale avvenuto su via Pescarina. L'anziano stava percorrendo la strada intorno alle ore 16:00 a bordo del suo furgoncino aziendale, una Citro√ęn Nemo, quando ha colpito la rotatoria con estrema violenza, finendo la corsa su una corsia adiacente o sul marciapiede, probabilmente a causa di un malore improvviso mentre era al volante. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv ¬© Abruzzo24ore.tv - Drammatico incidente a Spoltore: furgoncino si schianta, pensionato 83enne muore

