Dramma sull’Adda | ragazzo di 16 anni muore annegato dopo un tuffo Parte la stagione prima tragedia

Trezzo sull'Adda (Milano) – Il tranquillo pomeriggio estivo si è trasformato in una tragedia. A Concesa di Trezzo sull'Adda, un ragazzo di sedici anni, originario del Sudan e residente a Cornate d'Adda, ha perso la vita nelle acque del fiume dopo essere stato trascinato via dalla corrente. La vittima si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di tuffarsi nelle acque dell'Adda per rinfrescarsi. Quello che doveva essere un momento di svago e spensieratezza si è trasformato rapidamente in dramma quando il giovane, dopo il tuffo, non è più riuscito a riemergere. La forte corrente del fiume lo ha probabilmente colto di sorpresa, impedendogli di tornare a riva.