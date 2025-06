Dramma sulla Nola-Villa Literno | noto commercialista precipita da cavalcavia e muore

Un grave episodio scuote la zona industriale tra Carinaro e Gricignano d’Aversa: nel pomeriggio, un noto commercialista è precipitato da un cavalcavia lungo la Nola-Villa Literno, perdendo tragicamente la vita. L’incidente ha suscitato grande sconcerto tra automobilisti e residenti, lasciando aperti interrogativi sulle cause di questa drammatica vicenda. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica notte.

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio nella zona industriale al confine tra Carinaro e Gricignano d'Aversa. Intorno alle ore 16, un uomo è precipitato dal cavalcavia lungo la strada statale Nola-Villa Literno, all'altezza tra via Consortile e via Casignano.

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, i militari in aula: "A piedi sulla Nola-Villa Literno per cercare l'arma del delitto" - Nel processo per il duplice omicidio dei fratelli Marrandino, i carabinieri testimoniano di una intensa battuta a piedi lungo la Statale Nola Villa Literno, percorrendo oltre cinque chilometri nella ricerca dell'arma del delitto.

