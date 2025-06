Dramma sul lavoro | la vittima è Othmar Weger

La tragedia sul lavoro scuote la comunità di Castelfondo: Othmar Weger, 65 anni, imprenditore di Lauregno, ha perso la vita in un tragico incidente mentre era impegnato in lavori di sistemazione. Un momento di dolore che ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza sul luogo di lavoro e l’importanza di adottare misure rigorose per proteggere chi ogni giorno si impegna con dedizione. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile.

È il 65enne Othmar Weger, originario di Lauregno, la vittima dell’incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri, mercoledì 11 giugno in quel di Castelfondo. L’uomo, titolare di una ditta di scavi, movimento terra e lavori forestali, stava lavorando assieme a un suo dipendente alla sistemazione di un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Dramma sul lavoro: la vittima è Othmar Weger

In questa notizia si parla di: vittima - lavoro - othmar - weger

Incidente nautico a Venezia: vittima la 17enne Anna Chiti. Era il suo primo giorno lavoro - Un grave incidente nautico ha colpito Venezia, provocando la morte di Anna Chiti, una ragazza di 17 anni.

? Il cingolato si ribalta: nulla da fare per Othmar; Castelfondo, incidente sul lavoro in un cantiere forestale: la vittima è Othmar Weger; E' un altoatesino di 65 anni la vittima del tragico incidente sul lavoro. Era alla guida di un mezzo cingolato che si è ribaltato e lo ha schiacciato.

Othmar Weger muore sul lavoro al monte Luco in località Sous in Val di Non Riporta rainews.it: L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, titolare dell'omonima ditta, stava operando con un mezzo cingolato sul sentiero del Monte Luco tra le due province ...