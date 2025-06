Dramma nel fiume Adda 16enne annega dopo un tuffo

Tragedia nel fiume Adda: un ragazzo di 16 anni, originario del Sudan e residente a Cornate d’Adda, ha perso la vita dopo un tuffo che si è trasformato in una drammatica emergenza. Nonostante l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco con i sommozzatori di Milano, il suo corpo è stato recuperato soltanto in serata. Un episodio che scuote tutta la comunità e mette in luce la fragilità della sicurezza nelle attività ricreative all’aperto.

AGI - Nel pomeriggio i sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo di Milano hanno recuperato il corpo privo di vita di un sedicenne, di origine sudanese e residente a Cornate d'Adda, disperso nel fiume Adda. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 13 il giovane si era tuffato nelle acque del fiume all'altezza della Chiesa della Concesa, ma non è più riemerso. L'allarme era stato immediatamente lanciato dai presenti ed erano partite le ricerche da parte delle squadre dei pompieri, supportate dal nucleo sommozzatori. Il corpo del ragazzo è stato rintracciato nel pomeriggio a circa quattro chilometri a valle dal punto in cui si era tuffato, lungo il canale della Martesana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dramma nel fiume Adda, 16enne annega dopo un tuffo

