Dramma lungo i binari | giovane travolta da un treno in corsa Ricoverata in ospedale con l’eliambulanza L’investimento nei pressi della stazione di Lanuvio

Un dramma si è consumato questa sera alla stazione di Lavinio, quando una giovane donna è stata investita da un treno in corsa, lasciando la comunità sotto shock. Trasportata d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza, il suo destino resta incerto mentre le autorità indagano sulle cause di questo tragico episodio.

Un grave incidente ha avuto luogo questo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Lavinio, sulla linea Roma-Nettuno. Una giovane donna è stata investita da un treno, riportando ferite gravissime. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:40, suscitando immediato allarme e intervento da parte dei soccorritori. Intervento rapido dei soccorsi e condizioni critiche per la giovane. Subito dopo l'incidente, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio, insieme ai carabinieri. La ragazza è stata prontamente soccorso dal personale medico, che ha disposto il suo trasferimento in elicottero al San Camillo, dove è arrivata in condizioni gravissime e attualmente in pericolo di vita.

