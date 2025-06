Dragon Trainer intervista a Gerard Butler | Dai draghi bisognerebbe imparare il rispetto

Gerard Butler torna a immergersi nel mondo dei draghi, ma questa volta in versione live action, portando sul grande schermo la forza e il carisma di Stoick l’Immenso. Con un passato da appassionato di creature fiabesche e un temperamento focoso che si sposa perfettamente con il ruolo, l’attore rivela perché il rispetto per i draghi è fondamentale. Ecco perché la saga DreamWorks rappresenta per lui molto più di un semplice film:...

L'attore riprende il ruolo di Stoick, a cui ha dato voce nell'originale animato: ecco perché ama così tanto la saga DreamWorks. In sala. Col suo temperamento focoso, era inevitabile che i draghi fossero nel suo destino: dopo aver recitato in Il regno del fuoco, Gerard Butler ha dato voce al vichingo Stoick l'Immenso nella trilogia animata di Dragon Trainer, dal 2010 al 2019. Non poteva quindi esserci scelta migliore di lui per il live action: l'attore ha infatti ripreso il ruolo, questa volta interpretandolo in carne e ossa. In sala, il film di Dean DeBois può contare su una delle prove migliori di Butler.

