Dove vedere in tv la 24 Ore di Le Mans 2025 | orario programma canale streaming

Preparati a vivere l’emozione della 24 Ore di Le Mans 2025, l’evento più atteso del motorsport mondiale. Con partenza prevista per sabato 14 giugno alle 16.00 sul celebre Circuit de la Sarthe, questa gara epica promette sfide incredibili tra i migliori team e piloti. Ma dove poter seguire questa leggendaria maratona in TV, streaming e online? Scopri con noi orari, canali e piattaforme per non perdere nemmeno un istante di questa avventura senza eguali.

La lunga marcia di avvicinamento alla 24 Ore di Le Mans 2025 sta per finire, con la gara regina del WEC che comincerà sabato 14 giugno alle ore 16.00 sul mitico Circuit de la Sarthe. La 93ma edizione della leggendaria corsa francese è ormai alle porte, con ben 21 equipaggi della classe Hypercar che competeranno per la vittoria assoluta nel quarto appuntamento stagionale del Mondiale endurance. Ferrari, reduce da tre vittorie consecutive nel 2025 a Lusail, Imola e Spa-Francorchamps, sogna la terza affermazione di fila a Le Mans dopo i memorabili successi ottenuti nel 2023 (James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi) e nel 2024 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen).

