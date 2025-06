Dove vedere in tv Italia-Slovacchia Europei U21 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere neanche un minuto degli Europei Under 21 2025, scopri dove e come seguire in diretta Italia-Slovacchia. L’attesa è alta, il calcio infiamma gli stadi europei e tu puoi vivere ogni emozione comodamente da casa o in movimento. Ecco tutte le informazioni su orari, programmi e streaming per non perderti nemmeno un secondo di questa sfida decisiva.

Proseguono, in Slovacchia, gli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia ha vinto all’esordio nel Gruppo A ed ora nel secondo match della fase a gironi affronterà proprio i padroni di casa della Slovacchia, nel match in programma sabato 14 giugno alle ore 21.00. Nella prima giornata del raggruppamento l’Italia ha battuto la Romania per 1-0, mentre la Slovacchia è stata sconfitta dalla Spagna per 2-3: il match del secondo turno tra Spagna e Romania si giocherà alle ore 18.00 e quindi gli azzurrini scenderanno in campo sapendo già se in caso di vittoria sarà aritmetica la qualificazione ai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, Europei U21 2025: orario, programma, streaming

