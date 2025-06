Dove vedere in tv Italia-Francia Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Sei pronto a vivere un’epica sfida tra Italia e Francia nella Nations League Volley 2025? Questo confronto tra due grandi protagoniste del volley internazionale promette emozioni indimenticabili. Scopri dove seguire l’evento in TV, gli orari, il programma completo e le opzioni di streaming per non perderti neanche un punto di questa battaglia sportiva. Preparati a tifare e sostenere i tuoi beniamini nel match più atteso dell’anno!

Si ritrovano una di fronte all’altra Italia e Francia, grandi protagoniste della passata stagione. Da una parte la squadra che ha dominato la stagione 2024, vincendo Nations League e soprattutto le Olimpiadi casalinghe, dall’altra un’ Italia assetata di riscatto che in entrambe le manifestazioni è uscita proprio per mano dei transalpini: nei quarti di finale in VNL, con gli azzurri che sfiorarono il successo nonostante schierassero una squadra imbottita di seconde linee, e in semifinale ai Giochi, al termine di un match letteralmente dominato dalla squadra di Andrea Giani che vinse 3-0 e si aprì la strada per andare a conquistare il secondo oro olimpico consecutivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Francia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

