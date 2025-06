Doue a Milano | colpo a sorpresa che scatena i tifosi

Doue a Milano, una sorprendente indiscrezione scuote il mondo del calcio e infiamma i tifosi: il calciomercato estivo 2025 sta esplodendo di colpi di scena. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli e rumor sempre più insistenti su Luka Modric al Milan, le emozioni sono alle stelle. La Serie A si prepara a scrivere un nuovo capitolo di fuoriclasse e sorprese, e il momento è più incandescente che mai.

Doue a Milano, l'indiscrezione scatena i tifosi. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato e tutti i dettagli È iniziato col botto il calciomercato estivo 2025. La Serie A ha appena accolto Kevin De Bruyne, annunciato oggi dal Napoli, e sono già numerosi i big chiacchierati per un possibile arrivo in Italia. Da Gyokeres e Osimhen, sogni di mercato della Juventus, a Luka Modric che è invece imminente al Milan. Calciomercato, è sempre derby: il Milan pensa al fratello di Doue e fa impazzire i tifosi (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Sempre in casa rossonera è spuntato anche un nome a sorpresa. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la dirigenza del Milan avrebbe messo nel mirino Guela Doue, fratello della nuova stella del Paris Saint-Germain che ha dominato la finale di Champions League contro l' Inter.