Doppio forfait azzurro al Queen's, mancheranno Musetti e Berrettini.

Al "Queen's Club Championships" 2025, lo storico e prestigioso torneo Atp 500, in scena la prossima settimana sull'erba londinese, mancheranno due protagonisti attesi, ovvero i tennisti azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Entrambi si sono cancellati dall'entry list per problemi fisici. Il toscano, lo scorso anno finalista al "Queen's", ha dovuto alzare bandiera bianca per via della lesione.