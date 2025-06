Doppio colpo Juve e addio Vlahovic | Tudor finalmente può esultare

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo attacco con due colpi di mercato pronti a far sorridere Tudor, mentre Dusan Vlahovic si appresta a lasciare Torino. Dopo una riunione strategica alla Continassa, i bianconeri hanno definito gli obiettivi per rafforzare la rosa e rilanciare le ambizioni in vista della seconda parte della stagione. La rivoluzione è alle porte: ecco cosa aspettarsi dalla sessione estiva.

La Juve in estate provvederĂ a rimpolpare il proprio reparto offensivo. Vlahovic andrĂ via: pronti due colpi per far sorridere Tudor. E’ pronta ad intervenire sul mercato la Juventus. La riunione andata in scena nelle scorse ore alla Continassa ha consentito di mettere a fuoco gli obiettivi e delineare le prioritĂ di mercato. Una di queste, in tal senso, consisterĂ nel rimpolpare il reparto offensivo: Dusan Vlahovic, infatti, andrĂ via e lo stesso destino attende Arek Milik. Incerto, poi, il futuro di Randal Kolo Muani. Da qui la necessitĂ di regalare a Igor Tudor almeno un paio di nuovi centravanti capaci di vedere regolarmente la porta avversaria. 🔗 Leggi su Tvplay.it