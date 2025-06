Dopo ogni biberon di latte artificiale la mia bimba fa la cacca | è normale?

Buongiorno, capisco quanto possa essere preoccupante questa situazione con la sua piccola. È abbastanza comune che i neonati abbiano evacuazioni frequenti, specialmente con il latte artificiale, ma ogni bambino è diverso. In generale, fare la cacca dopo ogni poppata può essere normale, purché le feci siano morbide e non ci siano altri segnali di disagio. Tuttavia, è sempre meglio consultare il pediatra per una valutazione accurata e rassicurazioni personalizzate.

“Dopo ogni biberon di latte artificiale la mia bimba fa la cacca: è normale?” - Buongiorno cara mamma, è normale preoccuparsi per le abitudini della propria bimba. Nel suo caso, il fatto che faccia la cacca dopo ogni poppata di latte artificiale a 20 giorni è comune nei neonati, soprattutto se l’alvo è morbido e senza disagio.

