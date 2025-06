Dopo Los Angeles anche Washington ha dichiarato lo stato di emergenza e annunciato il coprifuoco

Dopo Los Angeles, anche Washington si prepara a fronteggiare l’emergenza: il sindaco di Spokane ha annunciato un coprifuoco che entra in vigore questa sera alle 21:30 (le 6:30 in Italia), imponendo restrizioni temporanee per garantire la sicurezza dei cittadini. In un clima di crescente tensione, le autorità invitano tutti a rispettare le nuove misure, ritenendo fondamentale una collaborazione collettiva per superare questa fase critica.

Il sindaco di Spokane, Washington, ha dichiarato lo stato di emergenza e annunciato il coprifuoco in alcune zone, che entrerà in vigore dalle 21:30 di oggi (6.30 in Italia) alle 5 del mattino, ora locale. Nella dichiarazione si legge che tutti devono rispettare il coprifuoco, con limitate eccezioni per il personale di emergenza, i media, i residenti della zona, le persone che vanno e tornano dal lavoro e coloro che stanno uscendo da una partita di calcio nelle vicinanze. Mercoledì pomeriggio grandi gruppi di manifestanti sono scesi in piazza, portando cartelli e bloccando le strade. Prima del coprifuoco a Washington, la polizia ha indossato maschere antigas e ha dispiegato un dispositivo che rilasciava fumo sulla folla, secondo il video del KHQ.

