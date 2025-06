Dopo l’esonero dalla Nazionale del tecnico toscano Ilary pubblica una frecciata che riporta alla luce vecchie tensioni legate ai tempi dell' addio di Totti alla Roma

dopo l’addio di Totti alla Roma, Ilary Blasi sceglie di inviare un messaggio sottile ma potente, lasciando intendere che certi sentimenti e vecchie tensioni non si sono affatto dissolte nel tempo. Con un gesto apparentemente innocuo, ma carico di significato, la showgirl svela ancora una volta come il passato possa tornare a fare sentire la sua voce, in modo deciso e senza mezzi termini. E quella...

C olpisce e scappa. Ilary Blasi non commenta, non spiega, non accusa. Ma mentre Luciano Spalletti esce di scena dalla Nazionale italiana di calcio dopo la disfatta contro la Norvegia, lei posta un video su Instagram e sorride sulle note di Piccolo uomo di Mia Martini. Non serve aggiungere altro. Chi conosce la storia lo capisce al volo: quel titolo è una stoccata precisa, lucida, chirurgica. Non è solo musica, è memoria affilata. E quella canzone, già usata per definire Spalletti nel pieno delle tensioni tra lui e Totti, oggi torna a fare rumore. Totti-Blasi, 20 anni di amore per immagini. guarda le foto Ilary Blasi su Instagram: il video in cui balla sulle note di Piccolo uomo. 🔗 Leggi su Iodonna.it