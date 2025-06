Dopo la voragine che si è aperta in via Sadat il traffico in via Sampolo è aumentato a livello esponenziale

Dopo la voragine che si è aperta in via Sadat, il caos si è diffuso anche in via Sampolo, dove il traffico ha raggiunto livelli esponenziali. Mezzi pesanti, costretti a deviare, affrontano un transito incessante giorno e notte, creando disagi e congestionamenti. La situazione rischia di complicarsi ulteriormente, rendendo urgente un intervento tempestivo per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

A causa della voragine che si è aperta in via Sadat, ormai da parecchio il traffico in via Sampolo è aumentato a livello esponenziale. Transito continuo, giorno e notte di mezzi pesanti che piuttosto di procedere verso via imperatore Federico per via thaon de Ravel verso il porto, percorrono via.

