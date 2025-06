Dopo la rivelazione della console portatile xbox è tempo di cambiare rotta

Dopo la rivelazione della console portatile Xbox 232, è giunto il momento di cambiare rotta. Il settore delle console portatili sta attraversando una fase di grande innovazione, con dispositivi che promettono di ridefinire il gameplay in mobilità. Tra questi, il nuovo Xbox ROG Ally si distingue come il primo handheld dedicato esclusivamente alla linea Xbox. Scopriamo insieme come questa novità segna un’evoluzione nel mondo delle console e cosa ci riserva il futuro del gaming portatile.

Il mondo delle console portatili sta vivendo un momento di grande fermento, con l'annuncio di nuovi dispositivi che puntano a rivoluzionare il modo di giocare in mobilità. Tra questi, si distingue la recente presentazione del Xbox ROG Ally, il primo dispositivo handheld dedicato esclusivamente alla linea Xbox. Questo articolo analizza le caratteristiche principali di questa novità e riflette sull'evoluzione dei nomi delle console nel corso degli anni, evidenziando come la scelta dei nomi influenzi l'immagine e l'interesse dei consumatori. l'Xbox ROG Ally: la prima console portatile dedicata a xbox.

L’Xbox portatile, con dock stile Nintendo Switch 2, potrebbe arrivare nel 2027 insieme ad una console standard - Nel 2027, Microsoft potrebbe rivoluzionare il mondo Xbox con una console portatile con dock, simile alla Nintendo Switch 2, affiancata da una console standard.

Xbox Showcase giugno: le novità annunciate; Il 2027 dovrebbe segnare l'arrivo della Xbox portatile; 20 anni fa fu presentata la migliore Xbox di sempre.

Abbiamo provato Xbox Ally X, la nuova console portatile di Asus e Microsoft Riporta informazione.it: Le macchine da gioco portatili su base PC hanno ormai invaso il mercato, ma ogni nuovo modello presenta sempre delle cose che si vorrebbe funzionassero meglio.