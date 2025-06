Dopo essere stato arrestato per violenze torna dalla moglie a Brescia e scattano nuovamente le manette

Una vicenda che mette in luce le conseguenze di comportamenti inaccettabili e il rispetto delle misure legali. Dopo essere stato arrestato per violenze, un uomo torna a Brescia, ma la sua condotta non passa inosservata: violare il divieto di avvicinamento comporta il ritorno dietro le sbarre. La legge tutela le vittime e assicura che chi trasgredisce le restrizioni venga severamente punito. La sicurezza viene prima di tutto.

Un uomo è stato arrestato a Brescia per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie, imposto dal giudice per violenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Dopo essere stato arrestato per violenze torna dalla moglie a Brescia e scattano nuovamente le manette

In questa notizia si parla di: stato - arrestato - moglie - brescia

Giugliano: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato - Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di origini bosniache a Napoli, condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per associazione a delinquere e furti commessi tra il 2020 e il 2021.

Picchia la moglie a bastonate ma la figlia 12enne lo denuncia alla polizia: arrestato #brescia #violenza #11giugno Vai su X

È stato scarcerato Fernando Velcu, il 28enne arrestato con l’ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale Secondo gli investigatori, il 15 maggio alla stazione di Desenzano del Garda (Brescia) avrebbe colpito e fatto cadere Hackim Fawzi, facendogli rimediar Vai su Facebook

Dopo essere stato arrestato per violenze torna dalla moglie a Brescia e scattano nuovamente le manette; Brescia, prende la moglie a bastonate davanti ai figli e poi viola il divieto di avvicinamento: arrestato (di nuovo); Brescia, viola il divieto di avvicinamento: arrestato il marito (e padre) violento.

Brescia, prende la moglie a bastonate davanti ai figli e poi viola il divieto di avvicinamento: arrestato (di nuovo) Secondo ilgiorno.it: L’uomo non ha rispettato l’ammonimento del Questore, mentre era in attesa del braccialetto elettronico, e si è presentato sotto casa della donna ...