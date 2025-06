Dopo anni di chiusura rinasce l' asilo di via Esseneto | sbloccato il cantiere

Dopo anni di silenzio, l’asilo nido Esseneto di Agrigento si appresta a rinascere, grazie a un importante intervento di riqualificazione finanziato dai fondi del PNRR. La struttura abbandonata sarà presto restituita alle famiglie, segnando un concreto passo avanti nel miglioramento dei servizi per i più piccoli. Un esempio tangibile di come le risorse europee possano trasformare il territorio e garantire un futuro migliore per la comunità.

Dopo anni di chiusura rinasce l'asilo nido Esseneto di Agrigento. La struttura, abbandonata a causa di problemi strutturali e geotecnici, sarà adesso restituita alla città grazie ai fondi del Pnrr.

Asilo nido Esseneto, assessore Principato: "Completamento entro il 2025" Come scrive grandangoloagrigento.it: Dopo anni di chiusura dovuti a problemi strutturali e geotecnici, siamo oggi in grado di restituire alla città un'infrastruttura educat