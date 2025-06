Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti stasera su Rai3 | ospiti e anticipazioni di giovedì 12 giugno 2025

Stasera su Rai3 torna l’irresistibile appuntamento con “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il talk show di Piero Chiambretti che combina comicità, ironia e storie di vita autentiche. Alle ore 21.20, preparatevi a scoprire ospiti sorprendenti e anticipazioni esclusive sulla puntata di giovedì 12 giugno 2025. Non perdete questa serata all’insegna del divertimento e della riflessione, perché anche le crisi più improbabili possono riservare sorprese inaspettate!

Torna l’appuntamento con “ Donne sull’orlo di una crisi di nervi “, il programma presentato da Piero Chiambretti in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 12 giugno 2025. Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti su Rai3: ospiti di stasera 12 giugno 2025. Stasera, giovedì 12 giugno 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “ Donne sull’orlo di una crisi di nervi “, il il programma che racconta l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento trasmesso in prima serata su Rai3. 🔗 Leggi su Superguidatv.it