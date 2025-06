Donnarumma in Serie A adesso cambia tutto | Per lui è una tentazione

Donnarumma, l'oggi e il futuro tra sogni e sfide, è nuovamente al centro delle attenzioni del calcio italiano. La sua esperienza con il Psg, culminata con la conquista della Champions, lo rende uno dei portieri più desiderati del mercato. Ora, con l’arrivo di Svilar, si apre un nuovo capitolo: il possibile ritorno in Serie A potrebbe rivoluzionare la sua carriera. La domanda è: sarà questa la volta buona? La risposta, solo il tempo potrà darla.

L’estremo difensore del Psg e dell’Italia ancora al centro dei rumours, parte la nuova sfida per acquistarlo: le ultime Campione d’Europa e protagonista assoluto con il Psg, in questo momento purtroppo non altrettanto fortunato con la Nazionale. Ma Gianluigi Donnarumma rimane un nome sempre al centro della scena, anche per quello che può essere il suo futuro. Al posto di Svilar arriva Donnarumma: ha già avvisato i compagni – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Accostato a un possibile ritorno in Italia, nello specifico a Inter e Juve, l’estremo difensore non ha escluso questa eventualità in futuro, ma ha chiarito, nelle sue recenti dichiarazioni, che la sua priorità sarebbe rimanere al Psg, commentando la situazione legata al suo rinnovo di contratto, che verrà discusso prossimamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it