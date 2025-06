Donna precipita nel vano dell' ascensore | rischia la paralisi Il capocantiere | L' hanno investita

Una tragica caduta nell’ascensore di una nuova abitazione a Milano mette a rischio la sua mobilità definitiva. La donna, di 68 anni, è stata investita dal capocantiere durante un sopralluogo con il marito e ora lotta contro il tempo per evitare una paralisi. Un incidente che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri e sui controlli da adottare. La vicenda si sviluppa tra speranza e incertezza, lasciando tutti senza parole.

