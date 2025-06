Donna precipita nel vano ascensore di una casa il capo cantiere la porta in ospedale e mente | Investita da un'auto

Un incidente inaspettato scuote la tranquillità di una coppia a Milano: durante il sopralluogo della loro nuova casa, una donna precipita improvvisamente nel vano ascensore, svelando un evento che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Tra misteri, bugie e tentativi di nascondere la verità, cosa si cela dietro questa drammatica caduta? Continue a leggere per scoprire i retroscena di questa vicenda avvincente.

Durante il sopralluogo del cantiere della casa appena acquistata con il marito a Milano, una donna è precipitata da un'altezza di tre metri nello spazio destinato all'ascensore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - ascensore - casa - cantiere

Donna precipita nel vano ascensore della villetta in costruzione: rischia la paralisi. Il capocantiere la scarica in ospedale (e mente ai medici): “Investita da un pirata” - Una sera a Milano, un grave incidente scuote la città: una donna cade nel vano ascensore di una villetta in costruzione, rischiando la paralisi.

Il Comune di Bologna ha chiesto legittimamente una rettifica sul nostro servizio nel quale una condomina dell'edificio di via San Felice 55 afferma che il cantiere del tram avrebbe causato una crepa in una colonna dello stesso palazzo. "I problemi su quella col Vai su Facebook

Donna precipita nel vano ascensore di una casa, il capo cantiere la porta in ospedale e mente: Investita da un'auto; Sopralluogo nella nuova casa a Milano, cade nel vano dell'ascensore: grave una 68enne. Il capocantiere: «Investita da un'auto»; Donna precipita nel vano ascensore della villetta in costruzione: rischia la paralisi. Il capocantiere la scarica in ospedale (e mente ai medici): “Investita da un pirata”.

Donna precipita nel vano ascensore di una casa, il capo cantiere la porta in ospedale e mente: “Investita da un’auto” Si legge su fanpage.it: Durante il sopralluogo del cantiere della casa appena acquistata con il marito a Milano, una donna è precipitata da un'altezza di tre metri nello spazio ...