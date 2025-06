Donna morta dopo liposuzione sequestrati 14 centri di medicina estetica | controlli a tappeto in tutta Italia

Una tragica perdita di vita ha scosso l’Italia, portando all’epoca massicci sequestri di 14 centri di medicina estetica su tutto il territorio. Le autorità intensificano i controlli, vigilando sulla sicurezza e la legalità di pratiche che dovrebbero valorizzare la bellezza senza compromessi. Questi interventi dimostrano come la tutela della salute venga prima di ogni apparenza: un richiamo urgente alla responsabilità nel settore cosmetico.

Quattordici centri di medicina estetica sono stati sequestrati dai Carabinieri dopo il caso della donna morta in seguito a una liposuzione.

