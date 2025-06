Donna morta dopo liposuzione l' autopsia | non si esclude embolia polmonare

La tragica vicenda di Ana Sergia Alcivar Cherche, donna di 46 anni deceduta a Roma durante una liposuzione, riaccende il dibattito sulla sicurezza dei trattamenti estetici. L’autopsia suggerisce come possibile causa un’embolia polmonare, una complicazione grave e improvvisa che mette in luce i rischi nascosti dietro interventi considerati generalmente sicuri. Mentre si attendono ulteriori analisi, questa vicenda ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute in ambito estetico.

Ana Sergia Alcivar Cherche - la donna di 46 anni originaria dell'Ecuador morta sabato a Roma dopo essere stata colta da malore nel corso di un intervento di liposuzione effettuato in uno studio medico privato di via Francesco Roncati, nella zona di Primavalle - potrebbe essere stata stroncata da un'embolia polmonare da una complicazione cardiaca. È stato infatti escluso lo shock anafilattico e serviranno ulteriori esami istologici per individuare le cause della morte. Sono questi i primissimi risultati dell'autopsia svolta sul corpo della donna. Nel procedimento aperto in Procura si indaga per omicidio colposo: ad essere iscritti sul registro degli indagati il medico titolare della struttura, un anestesista e un'infermiera.

