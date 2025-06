Donna morta dopo liposuzione l' autopsia | non esclusa tromboembolia periferica

Tragedia a Roma: Ana Sergia Alcivar Cherche, 46enne originaria dell'Ecuador, ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione. L'autopsia, condotta con attenzione, esclude una trombembolia massiva polmonare, ma non esclude ancora una tromboembolia periferica. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

L'esame autoptico sul corpo di Ana Sergia Alcivar Cherche - la donna di 46 anni originaria dell'Ecuador morta sabato a Roma dopo essere stata colta da malore nel corso di un intervento di liposuzione effettuato in uno studio medico privato di via Francesco Roncati, nella zona di Primavalle - non ha evidenziato "una trombembolia massiva polmonare, ma non √® al momento esclusa una tromboembolia periferica". √ą stato escluso lo shock anafilattico e serviranno ulteriori esami istologici per individuare le cause della morte. Sono questi i primissimi risultati dell'autopsia svolta sul corpo della donna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it