Donna morta dopo liposuzione 14 centri di medicina estetica sequestrati in tutta Italia | controlli a tappeto dopo il caso Ana Sergia Alcivar Chenche

Dopo la tragica perdita di Ana Sergia Alcivar Chenche, avvenuta durante una liposuzione in un centro non autorizzato, l’Italia si mobilita. Sono stati sequestrati 14 centri di medicina estetica, scoperti irregolarità su farmaci, autorizzazioni e personale non qualificato. Un inquietante richiamo alla necessità di controlli più severi per garantire la sicurezza di chi cerca di migliorare il proprio aspetto. La tutela della salute deve essere priorità assoluta, e ora si rende ancora più urgente agire con decisione.

Dopo la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche per una liposuzione, scoperti 14 centri sequestrati in Italia: irregolarità su farmaci, autorizzazioni e personale non qualificato Dopo la morte di una donna, Ana Sergia Alcivar Chenche, in seguito a una liposuzione effettuata in uno studio privo di.

