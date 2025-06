Donna morta dopo la liposuzione lite in ambulanza tra anestesista e autista | il racconto choc del compagno

Una tragica vicenda scuote Roma: una donna perde la vita dopo un intervento di liposuzione, mentre emergono dettagli sconvolgenti sulla lite tra l'autista e l'anestetista durante il trasporto in ambulanza. Il compagno della vittima racconta un episodio inquietante che solleva molte domande sulla gestione della vicenda. Ecco cosa è successo realmente.

Il compagno della donna morta dopo un intervento di liposuzione a Roma ha parlato di una lite in ambulanza tra l'autista e l'anestetista.

Dalla Mercedes alla Ferrari rosso fuoco, da un amore si passa all'altro è l'ironia del chirurgo estetico Josè Lizarraga Picciotti, che ha eseguito l'intervento di liposuzione in cui è morta una donna di 46 anni. Vai su Facebook

Morta dopo liposuzione, medico indagato già a processo a Brescia Secondo ansa.it: È sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico che ora è indagato a Roma per omicidio colposo per la morte, il 7 giugno scorso, della 46enne Ana Serg ...