Donna morta dopo la liposuzione il medico era già a processo a Brescia | Usava la grappa come anestetico

Una vicenda scioccante scuote il mondo della medicina estetica in Italia. Una donna muore tragicamente dopo una liposuzione, mentre il suo medico è già sotto processo a Brescia per gravi lesioni e si scopre che usava la grappa come anestetico. Ora, a Roma, l'indagine si amplia con l'accusa di omicidio.

Si trovava già sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico ora indagato a Roma per la morte della 46enne Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di un intervento di liposuzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Muore a 47 anni dopo la liposuzione in uno studio privato: indagati medico, anestesista e infermiera - Una tragedia che scuote il mondo dell’estetica: una donna di 47 anni perde la vita a Roma dopo una liposuzione in uno studio privato, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità.

José Lizarraga Picciotti, il medico indagato a Roma per omicidio colposo per la morte di Ana Sergia dopo una liposuzione, era sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime. La denuncia: "Usava la grappa come anestetico"

È già sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico che ora è indagato a Roma per omicidio colposo per la morte, il 7 giugno scorso, della 46enne Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di un intervento di liposuzione.

