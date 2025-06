Donna morta dopo la liposuzione | il chirurgo plastico José Lizarraga Picciotti già sotto processo a Brescia

Una tragica vicenda scuote Brescia: il chirurgo plastico José Lizarraga Picciotti è sotto accusa per la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, deceduta dopo una liposuzione. L'indagine, che coinvolge anche l'accusa di omicidio colposo a Roma, mette in luce i rischi ancora presenti in interventi estetici. Ma cosa si nasconde dietro queste tragedie e come si può tutelare la sicurezza dei pazienti?

Brescia – E’ sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico che ora è indagato a Roma per omicidio colposo per la morte, il 7 giugno scorso, della 46enne Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di un intervento di liposuzione. A riferirlo è il Giornale di Brescia spiegando che anche in questo caso sotto i riflettori della magistratura è finito un intervento per liposuzione a cui si è sottoposta una donna. “Mi ha rovinato, tra dolori ancora attuali e l'addome irriconoscibile” ha spiegato la signora che aveva denunciato il medico dopo una doppia operazione: la prima a Roma e la seconda in un edificio a Desenzano del Garda “con un intervento volto a cercare di rimediare alle complicazioni del primo” spiega l'avvocato Alessandro Pozzani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna morta dopo la liposuzione: il chirurgo plastico José Lizarraga Picciotti già sotto processo a Brescia

brescia - sotto - liposuzione - josé

È già sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico che ora è indagato a Roma per omicidio colposo per la morte, il 7 giugno scorso, della 46enne Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di un intervento di liposuz

