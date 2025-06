Donna morta a due passi da casa indagini a spron battuto dei carabinieri | caccia al pirata della strada

Le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per identificare il responsabile di un tragico incidente che ha portato alla perdita di Antonia Conti, una donna di 55 anni. La comunità è sconvolta e i carabinieri sono determinati a fare luce sul caso, dando la caccia al pirata della strada che si è dileguato. Le indagini, intense e rapide, sono il primo passo verso giustizia e verità .

