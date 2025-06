Donna di 62 anni scompare all' alba | sommozzatori in azione sull' Adda

Una tranquilla mattina si è trasformata in un'angosciosa corsa contro il tempo, quando una donna di 62 anni è scomparsa all'alba sull'Adda. Le operazioni di ricerca, condotte senza sosta da sommozzatori, SAPR e TAS, provenienti da Milano e Bergamo, sono proseguite tutto il giorno. La comunità attende con trepidazione notizie, sperando in un lieto esito e in un ritorno sicuro a casa.

Sono andate avanti per tutta la giornata le operazioni di ricerca della donna di 62 anni la cui scomparsa era stata denunciata dal marito intorno alle 8 di oggi, giovedì 12 giugno. I sommozzatori e i nuclei SAPR e TAS provenienti dal comando di Milano e di Bergamo stanno scandagliando il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Donna di 62 anni scompare all'alba: sommozzatori in azione sull'Adda

In questa notizia si parla di: donna - anni - sommozzatori - scompare

