Donna derubata per 20 mila euro a Modica dalla ' finta' vicina di casa e dal nipote i dettagli del raggiro

A Modica, una donna è stata vittima di un furto da 20 mila euro orchestrato da una falsa vicina di casa e dal nipote, che avevano ideato un inganno crudele ai danni di anziani indifesi. La loro truffa ha portato all’arresto dei due complici, svelando dettagli sconvolgenti su un raggiro studiato nei minimi particolari. Questo episodio mette in luce l’importanza di prestare attenzione e difendersi da truffatori astuti e senza scrupoli.

