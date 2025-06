Donald Trump | possibile proroga dei negoziati commerciali con Corea Giappone e UE

Donald Trump ha annunciato la possibilità di prorogare i negoziati commerciali con Corea, Giappone e UE oltre l'8 luglio, per evitare l'aumento dei dazi. Pur ritenendo che non sia strettamente necessario, il presidente ha confermato che le trattative continuano con circa 15 paesi. La diplomazia commerciale si intensifica, offrendo nuove speranze di accordo e stabilità economica. Resta da vedere se questa strategia porterà a risultati concreti nel breve termine.

Donald Trump ha detto di essere disposto a prorogare la scadenza dell'8 luglio per il completamento dei negoziati commerciali con i paesi prima che entrino in vigore dazi doganali più elevati, ma di non ritenere che ciò sia necessario. Il presidente ha riferito ai giornalisti, prima di andare al Kennedy Center, che i negoziati commerciali stanno proseguendo con circa 15 paesi, tra cui Corea del Sud, Giappone e Unione Europea. "Stiamo andando alla grande in termini di accordi", ha affermato. "Stiamo trattando con diversi Paesi e tutti vogliono raggiungere un accordo con noi", ha proseguito, aggiungendo di non credere che una proroga della scadenza sia "una necessità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump: possibile proroga dei negoziati commerciali con Corea, Giappone e UE

In questa notizia si parla di: negoziati - commerciali - donald - trump

La Borsa di Tokyo apre in calo tra rendimenti obbligazionari e negoziati commerciali - La Borsa di Tokyo apre in calo, influenzata dalla contrazione a Wall Street e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari.

Donald Trump e Xi Jinping hanno concordato una nuova tornata di negoziati commerciali per ridurre le tensioni tra USA e Cina. Al centro del dialogo vi sono le terre rare e l’attuazione dell’accordo siglato a Ginevra. Visite in vista? Il punto di @de_f_t Vai su X

All’origine della minaccia di Donald Trump di dazi al 50% sui prodotti Ue dall’1 giugno, ci sarebbe l’irritazione per la lentezza nei negoziati con l’Ue,... Vai su Facebook

I precedenti accordi commerciali statunitensi hanno richiesto in media un anno e mezzo di negoziati; Accordo quadro USA-Cina: magneti e minerali rari al centro dei negoziati commerciali; Trump, non sarà necessario estendere scadenza per negoziati dazi.

Trump, non sarà necessario estendere scadenza per negoziati dazi Da ansa.it: Donald Trump ha detto di essere disposto a prorogare la scadenza dell'8 luglio per il completamento dei negoziati commerciali con i paesi prima che entrino in vigore dazi doganali più elevati, ma di n ...