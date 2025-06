Donald Trump abroga le norme sui veicoli elettrici in California | reazione dello stato

La decisione di Donald Trump di abrogare le norme sui veicoli elettrici in California accende la polemica, suscitando reazioni di forte impatto nello stato guidato da Gavin Newsom. Questa mossa rappresenta un ulteriore capitolo di tensioni tra il governo federale e la California, già teatro di controversie su migranti e fondi pubblici. La questione apre un nuovo fronte di scontro che potrebbe avere ripercussioni decisive sul futuro della mobilità sostenibile negli USA.

Donald Trump firmer√† misure per abrogare le norme sui veicoli elettrici in California: lo annuncia la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt su X. Una mossa che sembra l'ennesima bastonata allo stato democratico guidato da Gavin Newsom, dopo l'invio dell'esercito a Los Angeles per le proteste pro migranti e la minaccia di tagliare fondi federali al Golden State. La California fa causa a Donald Trump per aver abrogato le norme statali sui veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Donald Trump abroga le norme sui veicoli elettrici in California: reazione dello stato

