Don Matteo 13 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata replica

Stasera, su Rai 1, torna in replica la quarta puntata di Don Matteo 13, una serie amatissima con Terence Hill che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Con un mix di mistero, emozioni e nuovi personaggi, questa stagione segna importanti cambiamenti, incluso l’addio temporaneo del nostro uomo di chiesa preferito. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle anticipazioni e sul cast della puntata, pronta a regalarci ancora una volta momenti indimenticabili.

Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica). Questa sera, giovedì 12 giugno 2025, su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata. Anticipazioni (trama). Durante l’episodio dal titolo “Così vicini, così lontani”, ci saranno novitĂ e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. Marco e Anna incontreranno persone legate al loro passato. 🔗 Leggi su Tpi.it