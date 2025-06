Dompè investe a Pavia Più fondi ai dottorati | Siete il nostro futuro

Dompè investe nel futuro di Pavia con fondi per i dottorati, riconoscendo il talento dei giovani nelle discipline STEM. Oggi ringraziate, ma domani sarete voi a fare la differenza nel mondo. Sergio Dompè ha sottolineato come il sostegno ai giovani studiosi sia fondamentale per costruire un domani migliore; e così, tra le aule rinnovate e le speranze condivise, si gettano le basi per un futuro brillante.

"Oggi voi ringraziate me, ma domani saremo noi a ringraziare voi per il ruolo che avrete nel mondo". Rivolgendosi direttamente ai vincitori di una borsa di studio, Sergio Dompè ha spiegato così per quale motivo la Fondazione che porta il suo nome supporta i giovani studiosi in materie Stem. In una delle aule del dipartimento del farmaco recentemente rinnovate erano presenti diversi vincitori di una borsa di studio come è accaduto a Emaan Jamil, vincitrice nel 2022 che prevede di laurearsi a luglio. Nata in Kuwait dove ha vissuto fino a 12 anni, prima di trasferisi in Pakistan e poi arrivare in Italia, a 25 anni è appena rientrata dall’Irlanda e sogna di frequentare il dottorato: "Non so se occuparmi di virus o malattie metaboliche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it