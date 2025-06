Domenico Riccipetitoni confermato allenatore dello Young Santarcangelo per il 2025-2026

Grande conferma per il futuro dello Young Santarcangelo: Domenico Riccipetitoni guiderà la squadra anche nella stagione 2025-2026, portando continuità e determinazione. Dopo aver preso il timone a febbraio scorso, il mister avrà l’opportunità di consolidare il progetto sin dall’inizio, con l’Eccellenza come obiettivo principale. La sua riconferm? rappresenta un segnale forte di fiducia e ambizione. Le premesse per un’annata entusiasmante sono tutte, e siamo pronti a scoprire cosa riserverà il prossimo futuro.

Sarà ancora Domenico Riccipetitoni l'allenatore dello Young Santarcangelo per la stagione 2025-2026. Il mister comincerà questa volta dall'inizio, dopo che è subentrato nello scorso febbraio a Bianchi. La categoria? Quasi certamente l'Eccellenza, ma ancora il timbro ufficiale non c'è. Arriverà a breve, le premesse ci sono tutte. I due gironi da 18 squadre dell'anno prossimo hanno ancora un buco di organico di tre formazioni e la graduatoria attuale vede lo Young al terzo posto tra quelle in attesa di essere ripescate. Dunque, è solo questione di tempo e di ufficialità. Poi la programmazione prenderà realmente corpo, ma in cantiere c'è già tanto.

