Domenica In Mara Venier confermata | ecco chi è il co-conduttore che l' affiancherà!

Domenica in si prepara a brillare con Mara Venier nuovamente al timone, pronta a coinvolgere il pubblico con il suo inconfondibile entusiasmo. Ma chi sarà il co-conduttore che affiancherà la mitica conduttrice in questa nuova avventura? Scopriamo insieme i dettagli e le novità che rendono questa stagione imperdibile, segnando un ritorno speciale nel cuore degli italiani.

Mara Venier tornerà al timone di Domenica In per la prossima edizione ed ecco chi è il co-conduttore che potrebbe affiancarla nella nuova stagione del talk show di Rai1.

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione - Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

Mara Venier nella prossima stagione di Domenica In sarà affiancata da un famoso cantante e un conduttore: ecco chi sono L’indiscrezione Davide Maggio Vai su X

In occasione del Festival della TV di Dogliani, Mara Venier è tornata sulla battuta di Fiorello: "Non ho paura di chi vuole Domenica In" Vai su Facebook

